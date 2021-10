Attacco hacker alla Siae | pubblicati sul dark web documenti degli artisti

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Undel tipo ‘data breach’ è stato portato da: sono stati rubati 60 gigabyte di dati sensibili. Si tratta di unransomware. La Polizia postale indaga sul caso, attraverso il compartimento di Roma del Cnaipic (Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche). I dati sono statinelweb ed è stata fatta una richiesta di riscattosocietà in bitcoin. Laspiega all’AGI che non ha alcuna intenzione di dare seguitorichiesta, e che nessun riscatto sarà pagato. Tra i datinelweb, da quanto ha potuto verificare AGI, ci sono numerosidi identità ...