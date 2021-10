Alex Belli sbotta contro i vip: “Prendetevi un po’ più sul ridere” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Alex Belli sbotta contro i coinquilini della Casa, dopo l’ironica canzone inventata con Davide e Soleil. I concorrenti criticano il trio Alex Belli non ci sta. Ancora nuovi litigi e incomprensioni all’interno della Casa più spiata d’Italia. Questa volta il concorrente Alex Belli perde la pazienza e sbotta contro i coinquilini. Alcune ore prima, Alex, Davide e Soleil mentre erano in giardino hanno cantato una canzone dove sono riusciti a racchiudere l’esperienza che stanno vivendo dentro la Casa del Grande Fratello, tra discussioni, amore e frecciatine. I tre vip sono riusciti a conciliare in un unico brano tutte le azioni dei concorrenti e le attività quotidiane. Alex, Davide e Soleil ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021)i coinquilini della Casa, dopo l’ironica canzone inventata con Davide e Soleil. I concorrenti criticano il trionon ci sta. Ancora nuovi litigi e incomprensioni all’interno della Casa più spiata d’Italia. Questa volta il concorrenteperde la pazienza ei coinquilini. Alcune ore prima,, Davide e Soleil mentre erano in giardino hanno cantato una canzone dove sono riusciti a racchiudere l’esperienza che stanno vivendo dentro la Casa del Grande Fratello, tra discussioni, amore e frecciatine. I tre vip sono riusciti a conciliare in un unico brano tutte le azioni dei concorrenti e le attività quotidiane., Davide e Soleil ...

