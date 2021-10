13 studenti positivi al Covid 19 in scuola di Qualiano, De Luca: “99% da famiglie no-vax” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Covid 19: commentando la positività di 18 persone (di cui 13 studenti) il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha espresso “disprezzo per chi non rispetta i propri figli”. Mini focolaio di Covid 19 in un istituto comprensivo di Qualiano, dove sono stati registrati 18 positivi al virus, di cui 13 studenti e 5 insegnanti. Leggi su 2anews (Di mercoledì 20 ottobre 2021)19: commentando latà di 18 persone (di cui 13) il governatore della Campania Vincenzo Deha espresso “disprezzo per chi non rispetta i propri figli”. Mini focolaio di19 in un istituto comprensivo di, dove sono stati registrati 18al virus, di cui 13e 5 insegnanti.

Advertising

fanpage : In una scuola di Qualiano sono stati registrati 18 nuovi positivi Covid Il presidente della Regione Campania, Vinc… - Open_gol : «Non ho parole per esprimere il mio disprezzo» Vincenzo De Luca - ilgladiatore36 : RT @Open_gol: «Non ho parole per esprimere il mio disprezzo» Vincenzo De Luca - EmMicucci : RT @Open_gol: «Non ho parole per esprimere il mio disprezzo» Vincenzo De Luca - AntonioCampo4 : RT @fanpage: In una scuola di Qualiano sono stati registrati 18 nuovi positivi Covid Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luc… -