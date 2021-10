Xbox Game Pass a quota 18 o 30 milioni di abbonati? Arriva la risposta di Phil Spencer (Di martedì 19 ottobre 2021) Durante una recente intervista al Wall Street Journal, Phil Spencer ha risposto ad una serie di domande, tra cui quella focalizzata sul numero ufficiale di abbonati ad Xbox Game Pass. Sappiamo che Microsoft ha pubblicizzato praticamente sempre il suo servizio durante gli eventi (anche al recente Tokyo Game Show) e aumentare il numero di abbonati è uno degli obiettivi importanti della società. Recentemente secondo quanto riportato dal CEO di Take-Two Strauss Zelnick, Xbox Game Pass avrebbe raggiunto i 30 milioni di abbonati. Microsoft non ha fatto nessun annuncio di questo genere, ma gli ultimi dati ufficiali il numero di abbonati si attesta sui 18 ... Leggi su eurogamer (Di martedì 19 ottobre 2021) Durante una recente intervista al Wall Street Journal,ha risposto ad una serie di domande, tra cui quella focalizzata sul numero ufficiale diad. Sappiamo che Microsoft ha pubblicizzato praticamente sempre il suo servizio durante gli eventi (anche al recente TokyoShow) e aumentare il numero diè uno degli obiettivi importanti della società. Recentemente secondo quanto riportato dal CEO di Take-Two Strauss Zelnick,avrebbe raggiunto i 30di. Microsoft non ha fatto nessun annuncio di questo genere, ma gli ultimi dati ufficiali il numero disi attesta sui 18 ...

Advertising

IGNitalia : Gli studi sono come le ciliegie, uno tira l'altro. L'espansione di #XboxGameStudios non sembra avere limiti, parola… - TheGamesMachine : Approfittiamo della notizia sull'arrivo di #AgeofEmpiresIV su #XboxGamePass - accanto a tanti altri, tra cui… - Eurogamer_it : #XboxGamePass ha 18 o 30 milioni di abbonati? Risponde Phil Spencer. - zazoomblog : Xbox Game Pass annunciati i giochi in arrivo nella seconda metà di ottobre - #annunciati #giochi #arrivo #nella - Eurogamer_it : Annunciati i giochi in arrivo su #XboxGamePass la seconda metà di ottobre. -