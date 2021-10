WTA Mosca 2021: Simona Halep, esordio con vittoria. Ritiri per Jabeur e Ostapenko (Di martedì 19 ottobre 2021) Si è conclusa una lunghissima seconda giornata al torneo WTA 250 di Mosca. La Kremlin Cup vede accendersi i riflettori in maniera importante, con l’ingresso di alcuni dei principali nomi non solo del tabellone, ma anche del tennis mondiale. Ma è anche la giornata dei Ritiri, perché se ne verificano due. Forse la stanchezza, forse difficoltà sorte proprio nella capitale russa: nell’uno o nell’altro caso, giornata no per Ons Jabeur. La tunisina alza bandiera bianca sul 6-1 1-0 in favore di Ekaterina Alexandrova, lasciando che la russa vada a sfidare l’ucraina Anhelina Kalinina. Fine anticipata anche tra la tedesca Andrea Petkovic e la lettone Jelena Ostapenko, con quest’ultima che prima domina e poi crolla, chiudendo prima della fine quando è sotto 2-6 6-0 2-0 per quello che appare essere un problema nella zona ... Leggi su oasport (Di martedì 19 ottobre 2021) Si è conclusa una lunghissima seconda giornata al torneo WTA 250 di. La Kremlin Cup vede accendersi i riflettori in maniera importante, con l’ingresso di alcuni dei principali nomi non solo del tabellone, ma anche del tennis mondiale. Ma è anche la giornata dei, perché se ne verificano due. Forse la stanchezza, forse difficoltà sorte proprio nella capitale russa: nell’uno o nell’altro caso, giornata no per Ons. La tunisina alza bandiera bianca sul 6-1 1-0 in favore di Ekaterina Alexandrova, lasciando che la russa vada a sfidare l’ucraina Anhelina Kalinina. Fine anticipata anche tra la tedesca Andrea Petkovic e la lettone Jelena, con quest’ultima che prima domina e poi crolla, chiudendo prima della fine quando è sotto 2-6 6-0 2-0 per quello che appare essere un problema nella zona ...

Advertising

OA_Sport : WTA Mosca 2021: continua la Kremlin Cup con l'esordio di Simona Halep e un paio di ritiri eccellenti - livetennisit : ATP Anversa e Combined di Mosca e WTA Tenerife: Il programma di Martedì 19 Ottobre 2021. Sinner sfida Musetti nel t… - LorenzoAndreol4 : In diretta su @SuperTennisTv al commento di Halep vs Potapova, primo turno del WTA 500 di Mosca ?? - LorenzoAndreol4 : Live su @SuperTennisTv vi racconto il primo match da top-10 di Ons #Jabeur: la tunisina affronta Alexandrova! Primo… - TuttoTennisApp : Atp/Wta Tour - #Seppi manca l'accesso al main draw ad Anversa. Ok Tomljanovic a Mosca -