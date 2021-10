Vaccino per 5-11 anni, Pfizer «pronto all’uso» all’esame dell’Ema (Di martedì 19 ottobre 2021) La nuova versione del siero, già approvata, non richiede la diluizione del concentrato e sarà disponibile in confezioni da 60 dosi Leggi su ilsole24ore (Di martedì 19 ottobre 2021) La nuova versione del siero, già approvata, non richiede la diluizione del concentrato e sarà disponibile in confezioni da 60 dosi

Advertising

RobertoBurioni : Colin Powell aveva un grave cancro del sistema immunitario ed è morto di COVID nonostante fosse vaccinato. Questo c… - fanpage : 'Trovo terrificante che la società ti giudichi in base a un vaccino. Non voglio partecipare a una guerra che stanno… - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 #Rai3 Il caso #Astrazeneca. Il disastro nella comunicazione, l'impatto sulla campagna vaccinal… - GibelliniPaolo : RT @martinacarletti: Che cattiva la signora svizzera di 70 anni che l'altro giorno mi diceva 'non lo faccio il vaccino, vogliono farmelo fa… - Pek76Vincenzo : @MedBunker Io ho avuto il covid ho il Green pass ma non ho fatto il vaccino dove mi devo mettere in quale fazione d… -