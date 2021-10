Un cartoon per conoscere la dermatite atopica e combattere lo stigma (Di martedì 19 ottobre 2021) MILANO (ITALPRESS) – Bullismo e discriminazioni. Chi soffre di dermatite atopica non solo deve fare i conti con segni e sintomi della malattia, ma deve lottare ogni giorno con le sue conseguenze sociali: 4 adolescenti su 10 dichiarano di essere vittime di bullismo, mentre 3 adulti su 10 di subire discriminazioni sul luogo di lavoro, come dimostra un recente studio italiano pubblicato su Journal of Asthma and Allergy. In occasione della Giornata Nazionale della dermatite atopica, istituita da ANDeA, Associazione Nazionale dermatite atopica nel 2017 per approfondire ancora di più gli aspetti clinici e sociali di questa patologia, promuovere l'inclusione e lottare contro lo stigma che circonda chi ne è affetto, Sanofi presenta “Dado e Adele. Due amici per la pelle”, una ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) MILANO (ITALPRESS) – Bullismo e discriminazioni. Chi soffre dinon solo deve fare i conti con segni e sintomi della malattia, ma deve lottare ogni giorno con le sue conseguenze sociali: 4 adolescenti su 10 dichiarano di essere vittime di bullismo, mentre 3 adulti su 10 di subire discriminazioni sul luogo di lavoro, come dimostra un recente studio italiano pubblicato su Journal of Asthma and Allergy. In occasione della Giornata Nazionale della, istituita da ANDeA, Associazione Nazionalenel 2017 per approfondire ancora di più gli aspetti clinici e sociali di questa patologia, promuovere l'inclusione e lottare contro loche circonda chi ne è affetto, Sanofi presenta “Dado e Adele. Due amici per la pelle”, una ...

Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia Un cartoon per conoscere la dermatite atopica e combattere lo stigma - - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Un cartoon per conoscere la dermatite atopica e combattere lo stigma - - CorriereCitta : Un cartoon per conoscere la dermatite atopica e combattere lo stigma - MasterblogBo : MILANO (ITALPRESS) – Bullismo e discriminazioni. Chi soffre di dermatite atopica non solo deve fare i conti con seg… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Un cartoon per conoscere la dermatite atopica e combattere lo stigma -… -