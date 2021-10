‘Un amore chiamato politica’, in arrivo primo libro Di Maio (Di martedì 19 ottobre 2021) “Dopo quasi dieci lunghissimi anni, vissuti con la massima intensità, ho deciso di scrivere il mio primo libro. In queste pagine spero di riuscire a trasmettervi con chiarezza il mio punto di vista, raccontando dettagli inediti degli eventi che hanno segnato la storia politica del nostro Paese nell’ultimo decennio”. Lo scrive in un post su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, annunciando l’uscita in libreria martedì prossimo, il 26 ottobre, del libro ‘Un amore chiamato politica’. “Ci sarà tanto di me, della mia storia, ma anche dell’evoluzione del MoVimento, delle dinamiche di governo. Ma non voglio anticiparvi altro”, aggiunge Di Maio. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 19 ottobre 2021) “Dopo quasi dieci lunghissimi anni, vissuti con la massima intensità, ho deciso di scrivere il mio. In queste pagine spero di riuscire a trasmettervi con chiarezza il mio punto di vista, raccontando dettagli inediti degli eventi che hanno segnato la storia politica del nostro Paese nell’ultimo decennio”. Lo scrive in un post su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di, annunciando l’uscita in libreria martedì prossimo, il 26 ottobre, del‘Un. “Ci sarà tanto di me, della mia storia, ma anche dell’evoluzione del MoVimento, delle dinamiche di governo. Ma non voglio anticiparvi altro”, aggiunge Di. L'articolo proviene da Italia Sera.

