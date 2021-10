“Treno sì, ma non così”: in 250 in piazza per dire no al collegamento Bergamo-Orio (Di martedì 19 ottobre 2021) Bergamo. “Treno sì, ma non così”, “Noi facciamo resistenza”, “Muro no!”. Questo sono gli slogan urlati dai cittadini del quartiere di Boccaleone che lunedì hanno preso parte alla manifestazione indetta per protestare contro il progetto del Treno per Orio. Circa 250 persone si sono date appuntamento alle 16.30 al piazzale delle poste di Boccaleone. Il corteo, sorvegliato da una ventina di poliziotti, carabinieri e agenti della Polizia locale, è partito con in testa una finta bara con la scritta “Il CdQ piange il quartiere”, a simboleggiare la morte di Boccaleone nel caso, secondo chi ci abita, venisse approvato il progetto del collegamento per l’aeroporto così come pensato da Rfi, dall’Amministrazione comunale e dalla Regione. Il comitato si sta ... Leggi su bergamonews (Di martedì 19 ottobre 2021). “sì, ma non”, “Noi facciamo resistenza”, “Muro no!”. Questo sono gli slogan urlati dai cittadini del quartiere di Boccaleone che lunedì hanno preso parte alla manifestazione indetta per protestare contro il progetto delper. Circa 250 persone si sono date appuntamento alle 16.30 alle delle poste di Boccaleone. Il corteo, sorvegliato da una ventina di poliziotti, carabinieri e agenti della Polizia locale, è partito con in testa una finta bara con la scritta “Il CdQ piange il quartiere”, a simboleggiare la morte di Boccaleone nel caso, secondo chi ci abita, venisse approvato il progetto delper l’aeroportocome pensato da Rfi, dall’Amministrazione comunale e dalla Regione. Il comitato si sta ...

Advertising

carlolaudisa : Fanno sorridere i “motivi personali” indicati dal #Psg Per giustificare l’assenza di #Icardi con il Lipsia. Ma In r… - HuffPostItalia : Berlusconi: 'Eroe è chi blocca un treno per Auschwitz, non un porto per il Green pass' - La7tv : #inonda 'Un eroe è chi blocca un treno per Auschwitz, non un porto per il Green pass', il Prof. Galimberti commenta… - AquilaEmanuele : RT @carlolaudisa: Fanno sorridere i “motivi personali” indicati dal #Psg Per giustificare l’assenza di #Icardi con il Lipsia. Ma In realta’… - PSG24hours : RT @carlolaudisa: Fanno sorridere i “motivi personali” indicati dal #Psg Per giustificare l’assenza di #Icardi con il Lipsia. Ma In realta’… -