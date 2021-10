“The River is Rising”: il nuovo singolo di Slash (Di martedì 19 ottobre 2021) Seppur impegnato con i Guns N’ Roses, il cilindro più famoso del rock è pronto a lanciare il nuovo singolo “The River is Rising”, succoso anticipo del nuovo disco registrato con Myles Kennedy e i Conspirators. “The River is Rising”: quando esce? Per ora abbiamo un teaser di mezzo minuto. Lo troviamo su YouTube e ci mostra immagini della band intenta a registrare. In sottofondo sentiamo un rock incalzante che potrebbe essere la nuova “The River is Rising”. In primo piano c’è la voce di Slash, che spiega come lui e la band hanno lavorato. “È stata la prima volta che abbiamo suonato live tutte le chitarre, il basso e la batteria, tenendo buone tutte le tracce. E abbiamo registrato anche la voce dal vivo. Il sound è ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 19 ottobre 2021) Seppur impegnato con i Guns N’ Roses, il cilindro più famoso del rock è pronto a lanciare il“Theis”, succoso anticipo deldisco registrato con Myles Kennedy e i Conspirators. “Theis”: quando esce? Per ora abbiamo un teaser di mezzo minuto. Lo troviamo su YouTube e ci mostra immagini della band intenta a registrare. In sottofondo sentiamo un rock incalzante che potrebbe essere la nuova “Theis”. In primo piano c’è la voce di, che spiega come lui e la band hanno lavorato. “È stata la prima volta che abbiamo suonato live tutte le chitarre, il basso e la batteria, tenendo buone tutte le tracce. E abbiamo registrato anche la voce dal vivo. Il sound è ...

