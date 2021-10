Seduta positiva per Tokyo e le altre Borse asiatiche

Leggi su quifinanza

(Di martedì 19 ottobre 2021) (Teleborsa) –in lieve rialzo per, con il Nikkei 225, che avanza dello 0,54%; sulla stessa linea, in rialzo Shenzhen, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando all’1,02% e Shanghai, che avanza dello o,68%. I mercati cinesi sono rimbalzati in scia alla performancedi Wall Street (con il Nasdaq in grande spolvero) e dopo le perdite di ieri, quando erano scesi dopo i dati macroeconomici deboli. In rialzo Hong Kong (+1,17%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per Seul (+0,6%). Poco sopra la parità Mumbai (+0,59%); sui livelli della vigilia Sydney (+0,01%). Composto rialzo per l’Euro contro la valuta nipponica, che si muove con un guadagno dello 0,20%. Sostanziale invarianza per l’Euro nei confronti della divisa cinese, che passa di mano con un trascurabile -0,03%. Modesto recupero sui valori precedenti per ...