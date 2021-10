Roma, le condizioni di Zaniolo e i tempi di recupero (Di martedì 19 ottobre 2021) Le condizioni di Niccolò Zaniolo sono migliori di quanto temesse la Roma: ecco i tempi di recupero La risonanza magnetica a cui è stato sottoposto Nicolò Zaniolo dopo Juventus–Roma ha fatto tirare un sospiro di sollievo in casa giallorossa e ora il giocatore punta al rientro in campo. Nella seduta di oggi ovviamente non era ancora con i compagni, ma stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport non manca molto. Zaniolo salterà sicuramente la gara di Conference League della Roma e le due prossime partite di campionato. Possibile invece che torni a giocare per la partita contro il Milan. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Ledi Niccolòsono migliori di quanto temesse la: ecco idiLa risonanza magnetica a cui è stato sottoposto Nicolòdopo Juventus–ha fatto tirare un sospiro di sollievo in casa giallorossa e ora il giocatore punta al rientro in campo. Nella seduta di oggi ovviamente non era ancora con i compagni, ma stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport non manca molto.salterà sicuramente la gara di Conference League dellae le due prossime partite di campionato. Possibile invece che torni a giocare per la partita contro il Milan. L'articolo proviene da Calcio News 24.

