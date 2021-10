(Di martedì 19 ottobre 2021) di Enrico Panozzo.le, dopo 20 mesi di chiusura . Il governo da il via libera alla riapertura anche se con delle limitazioni . Nelle regioni zona bianca è consentito per il 50% al chiuso e per il 75% all’aperto, incluso il personale. I gestori non esultano le limitazioni non fanno guadagnare. Ma

Advertising

freeskipperIT : Riaprono le discoteche: portami a ballare! - Claudia53114223 : RT @lercionotizie: #ultimora Riaprono le discoteche ma ci si potrà provare solo con il 50% dei presenti - stefanofontana : RT @Valeriangione: Riaprono le discoteche… tutti pronti no? - AnnalisaAntas : RT @lercionotizie: #ultimora Riaprono le discoteche ma ci si potrà provare solo con il 50% dei presenti - Falla_Girare : RT @MiTomorrow: Riaprono le discoteche a Milano e diventano immediatamente teatri di nuovi episodi di violenza #Tocqueville #violenzaamila… -

Ultime Notizie dalla rete : Riaprono discoteche

PADOVA - Prima di arrivare di fronte all'ingresso, nella zona industriale di Santa Giustina in Colle in provincia di Padova, si incrociano decine e decine di auto in sosta. Non sono quelle di operai ...'Come denuncio da tempo, di notte Milano è abbandonata a sé stessa. Come è possibile garantire la sicurezza della città quando la polizia locale ha in servizio soltanto tre pattuglie?'. Se lo chiede l'...La Lega insiste: via l'obbligo green pass prima della fine dell'anno. Ma il presidente del Consiglio Mario Draghi non cede alla pressione. E incassa il sostegno anche di Forza Italia. «Arriviamo prima ...Locali gay a Milano nel 2021? Nella capitale friendly italiana sono tanti e, finalmente (per quanto riguarda, in particolare, le discoteche), molti riaprono in questa fase di coda della pandemia da Co ...