Pensioni anticipate, spunta quota 102. Giro di vite sui furbetti del reddito (Di martedì 19 ottobre 2021) Manovra da 25 miliardi: oggi in Cdm il documento da inviare alla Ue. Uscita dal lavoro, la Lega alza la posta di CLAUDIA MARIN Leggi su quotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Manovra da 25 miliardi: oggi in Cdm il documento da inviare alla Ue. Uscita dal lavoro, la Lega alza la posta di CLAUDIA MARIN

