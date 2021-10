Operazione della Guardia costiera a Taranto: nel Mar Piccolo scoperti impianti abusivi di cozze Maxi sequestro di mitili (Di martedì 19 ottobre 2021) Operazione della Guardia costiera nel del primo seno del Mar Piccolo di Taranto dove sono stati scoperti diversi impianti abusivi per l’allevamento delle cozze. Sottoposti a sequestro semi di mitile, cordame e galleggianti per un totale di 45 tonnellate. Utilizzati in questa occasione la nave Dattilo, l’unità principale della Gc, e quattro battelli veloci su cui si trovava il personale dell’Azienda sanitaria locale. Presenti anche i sommozzatori del Nucleo della Guardia costiera di San Benedetto del Tronto. Bonificata un’area di oltre 50 metri quadrati. L'articolo Operazione della ... Leggi su noinotizie (Di martedì 19 ottobre 2021)nel del primo seno del Mardidove sono statidiversiper l’allevamento delle. Sottoposti asemi di mitile, cordame e galleggianti per un totale di 45 tonnellate. Utilizzati in questa occasione la nave Dattilo, l’unità principaleGc, e quattro battelli veloci su cui si trovava il personale dell’Azienda sanitaria locale. Presenti anche i sommozzatori del Nucleodi San Benedetto del Tronto. Bonificata un’area di oltre 50 metri quadrati. L'articolo...

