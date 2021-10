Morti al Pio Albergo Trivulzio | per i magistrati nessuno ha colpa Secondo i pm di Milano non c’è prova che i manager abbiano favorito il Covid

(Di martedì 19 ottobre 2021) Che ci sia stata una sottovalutazione iniziale della pandemia e una carenza oggettiva di interventi per evitare il diffondersi del-19, è cosa appurata. Malgrado ciò la Procura di, guidata da Francesco Greco, ha chiesto l’archiviazione del procedimento a carico del Pio(leggi l’articolo) e di altre sette residenze sanitarie assistenziali della Lombardia dove, durante la prima ondata del coronavirus, c’è stata una moria di ospiti. Sostanzialmente gli inquirenti non hanno alcunadel nesso casuale tra le condotte dei dirigenti delle strutture e ledegli anziani. Del resto il nuovo patogeno era sconosciuto ai più tanto che i criteri di “tracciamento e contenimento” del virus non erano stati ancora nemmeno “adeguatamente introdotti, sviluppati e ...

Milano, 19 ottobre 2021. "La richiesta di archiviazione per i vertici delAlbergo Trivulzio non cancella le gravi responsabilità della Regione Lombardia che a marzo del ... mentre la conta dei...Ieri i pm, ovvero l'accusa, ovvero quelli che generalmente sono idolatrati da certi giornali, hanno detto che sulAlbergo Trivulzio e su tutte le altrein tutte le Rsa lombarde non c'è ...Sul Pio Albergo Trivulzio "c'è stata una speculazione indegna, sono stati pubblicati degli articoli assolutamente vergognosi". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a Matti ...La domanda “di verità e giustizia”, secondo l’associazione, è stata “elusa dalla procura (e non solo)”. La Procura milanese, a quanto si è saputo, ha chiesto l’archiviazione anche per tutti gli altri ...