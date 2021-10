L’oroscopo fact-checking | gli astri sette giorni dopo

Leggi su fattidigossip

(Di martedì 19 ottobre 2021) ARIETE «Osare un cicinìn? Se puede far, visti Giove e Saturno. Che oltretutto vi procurano favori quasi miracolosi». E invece alle comunali del 3 e 4 ottobre, Carlo Calenda, 9/4/1973, candidato sindaco per il partito “Azione” ottiene solo il 19 per cento dei voti e non supera il primo turno a Roma. TORO «Non c’è verso di dare colore alle vostre stelle… che si traducono nella necessità di farvi un dèrriere cubico senza che otteniate risultati». E infatti per Mark Zuckerberg, 14/5/1984, il 4 ottobre si verifica il “down” più potente che mai di tutti i suoi social. E va avanti per ore. GEMELLI «Che fighi che siete. Carisma e sagacia quasi stupiscono, i colpi di glutei (meritati e magari risolutivi) quasi spiazzano». E infatti il sindaco uscente di Milano Giuseppe Sala, 28/5/1958, alle ultime elezioni comunali viene confermato al primo turno con il 57,7 per cento delle ...