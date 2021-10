LIVE – Inter-Sheriff Tiraspol 0-0, Youth League 2021/2022 (DIRETTA) (Di martedì 19 ottobre 2021) La DIRETTA LIVE di Inter-Sheriff Tiraspol, match valevole per la terza giornata della fase a gironi di Youth League 2021/2022. La stagione ha già preso il via ma adesso, dopo la sosta per le Nazionali, è tempo di iniziare a fare sul serio e di lanciare la corsa europea. Calcio d’inizio alle ore 14:00 di martedì 19 ottobre, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA DIRETTA Inter-Sheriff Tiraspol 0-0 13? Covali non trova l’angolino di un soffio! Che occasione per gli ospiti. 9? Ammonito ... Leggi su sportface (Di martedì 19 ottobre 2021) Ladi, match valevole per la terza giornata della fase a gironi di. La stagione ha già preso il via ma adesso, dopo la sosta per le Nazionali, è tempo di iniziare a fare sul serio e di lanciare la corsa europea. Calcio d’inizio alle ore 14:00 di martedì 19 ottobre, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA0-0 13? Covali non trova l’angolino di un soffio! Che occasione per gli ospiti. 9? Ammonito ...

Advertising

Inter_TV : ?? | LIVE! ?? Siamo in diretta con il nostro LiveMatch pre #LazioInter ?? Oggi Inter-nazionali più che mai! ?? Da… - calciomercatoit : RT @GiokerMusso: ?? #ZenitJuve #UCL - #Allegri LIVE: “Dybala sta bene anche se non si è ancora allenato con noi. Può tornare a disposizione… - GiokerMusso : ?? #ZenitJuve #UCL - #Allegri LIVE: “Dybala sta bene anche se non si è ancora allenato con noi. Può tornare a dispos… - internewsit : E' cominciata la partita tra #Inter e #Sheriff in UEFA #YouthLeague Segui la diretta con noi!- - infoitsport : Champions League, Inter-Sheriff in diretta LIVE alle 21: probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta stream… -