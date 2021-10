Le prime pagine inglesi: “Squalifica dello stadio per l’Inghilterra” (Di martedì 19 ottobre 2021) I principali quotidiani inglesi di oggi aprono con la notizia della Squalifica per una giornata dello stadio di Wembley. Una decisione presa ieri dalla UEFA dopo i disordini della finale di Euro 2020. FOTO: Prima pagina Metro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 19 ottobre 2021) I principali quotidianidi oggi aprono con la notizia dellaper una giornatadi Wembley. Una decisione presa ieri dalla UEFA dopo i disordini della finale di Euro 2020. FOTO: Prima pagina Metro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

lorepregliasco : La progressione delle prime pagine del Fatto degli ultimi tre giorni. #greenpass - Roky99760738 : RT @francomtonelli: **FLASH -COVID: ARCURI INDAGATO A ROMA PER PECULATO E ABUSO D'UFFICIO- FLASH** 'Noi siamo garantisti e gli auguriamo… - Sgang1908 : RT @Gianpaolo_5: Sono andato a cercare le prime pagine dei principali quotidiani sportivi sperando di trovare un riferimento agli ululati r… - petro_francesco : Che meraviglia le prime pagine di Libero e La Verità, le uniche testate ad aprire su Arcuri anzichè sulle elezioni amministrative ???? - Annamaria1897 : @VaresanoMarco Ma noi non andiamo dietro proprio a nessuno. Sono prime pagine che si trovano in internet facilmente… -