L' Aquila | Sofia muore a 5 anni colpita alla testa da una porta da calcio in un campetto I genitori sono di Roma

(Di martedì 19 ottobre 2021) Quello che doveva essere un pomeriggio spensierato e all'aria aperta in famiglia si è trasformato in una tragedia. Una bambina di cinquePiccioli, figlia unica di una coppiana 27enne ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Aquila Sofia

Tragedia a Rocca di Botte. Una bambina di cinque anni,Piccioli, è morta dopo essere stata travolta dalla porta di ferro di un campo di calcio in ... l'eliambulanza dall', oltre ai volontari ...Una bambina di cinque anni,Piccioli, figlia unica di una coppia romana 27enne residente ... piccolo paese della Marsica, in provincia di L', che ospita poco più di 800 abitanti: la ...Una bambina di cinque anni, Sofia Piccioli, è morta a Rocca di Botte (L'Aquila), dopo essere stata colpita da un pezzo di ferro di una porta da calcio. L'incidente è avvenuto in un piccolo campo sport ...Quello che doveva essere un pomeriggio spensierato e all'aria aperta in famiglia si è trasformato in una tragedia. Una ...