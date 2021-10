Lamorgese: obiettivo è guidare Paese a uscire da pandemia (Di martedì 19 ottobre 2021) La difesa dell'ordine pubblico ha sempre la consapevolezza di essere un "impegno severo quanto delicato" di fronte a una protesta che diventa "minacciosa" e "sfidante". "L'obiettivo è guidare il Paese ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 ottobre 2021) La difesa dell'ordine pubblico ha sempre la consapevolezza di essere un "impegno severo quanto delicato" di fronte a una protesta che diventa "minacciosa" e "sfidante". "L'il...

Advertising

LegaCamera : #Tonelli: Come mai il dispositivo di prevenzione non ha funzionato? Come mai a Castellino è stato consentito raggiu… - lorenzhaus : RT @lucabattanta: @borghi_claudio L'obiettivo al momento di Lamorgese e Speranza mi pare sia lo Zimbabwe dal punto di vista economico e il… - DavideOberta : RT @lucabattanta: @borghi_claudio L'obiettivo al momento di Lamorgese e Speranza mi pare sia lo Zimbabwe dal punto di vista economico e il… - ___John_Smith__ : RT @lucabattanta: @borghi_claudio L'obiettivo al momento di Lamorgese e Speranza mi pare sia lo Zimbabwe dal punto di vista economico e il… - boosterdx1 : RT @lucabattanta: @borghi_claudio L'obiettivo al momento di Lamorgese e Speranza mi pare sia lo Zimbabwe dal punto di vista economico e il… -