La vittoria di Gualtieri sarà un boomerang per il PD?

di Attilio Runello. A detta di tutti le elezioni sono state vinte dal centrosinistra. Altri dicono che le ha vinte l'astensione. Sicuramente i media sono stati molto abili nel far dimenticare gli esponenti del PD che negli anni di mafia capitale finirono indagati e in galera. I media ci hanno fatto dimenticare il sindaco Marino indagato

