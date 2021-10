Inter-Sheriff, le formazioni ufficiali (Di martedì 19 ottobre 2021) L’Inter è chiamato alla vittoria contro i sorprendenti moldavi dello Sheriff Tiraspol, che guidano il girone di Champions a punteggio pieno. Queste le formazioni ufficiali: Inter (3-5-2) – Handanovic; Skriniar, De Vrij; Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi. Sheriff Tiraspol (4-3-3) – Celeadnic, Fernando Costanza, Dulanto, Arboleda, Cristiano; Thill, Kolovos, Addo; Traore, Bruno, Castaneda. All. Vernydub Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 19 ottobre 2021) L’è chiamato alla vittoria contro i sorprendenti moldavi delloTiraspol, che guidano il girone di Champions a punteggio pieno. Queste le(3-5-2) – Handanovic; Skriniar, De Vrij; Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.Tiraspol (4-3-3) – Celeadnic, Fernando Costanza, Dulanto, Arboleda, Cristiano; Thill, Kolovos, Addo; Traore, Bruno, Castaneda. All. Vernydub Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? È online il magazine di #InterSheriff: interviste, quiz, statistiche e tanti altri conte… - Inter : ?? | #BROTHERSOFTHEWORLD In campo questa sera alle 21 a San Siro per #InterSheriff! ?? Da dove sarete collegati per… - Inter : ?? | FORMAZIONI Oggi torna in campo la Uefa Youth League! Ecco le formazioni ufficiali per #InterSheriff ?? - Kulloraj95 : @Inter Dobbiamo impore il nostro gioco al Sheriff lo sapete come - 100x100Napoli : Le formazioni ufficiali di Porto-Milan e Inter-Sheriff Tiraspol -