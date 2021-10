Green Pass, istruzioni per l’uso. Faq di governo: le badanti senza il certificato devono lasciare casa (Di martedì 19 ottobre 2021) Dunque, dopo il deliro scoppiato venerdì scorso (15 ottobre ndr), quando il Green Pass è diventato obbligatorio sul luogo di lavoro, ora il governo prova a illustrarne applicazione e prescrizioni. Green Pass istruzione per l’uso: la comunicazione soffocata dalle polemiche e da una protesta di piazza che ieri, al porto di Trieste, ha visto il giorno più nero. Ma l’esecutivo tira dritto. E oggi nuove Faq del governo provano a chiarire alcuni aspetti legati alla certificazione verde, con particolare riferimento a chi ne è sprovvisto. Le nuove Faq, allora, riguardano anche badanti e parrucchieri. Vediamo tutti i casi in cui si applica la carta verde e come. Green Pass, badanti, parrucchieri, commercio ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 19 ottobre 2021) Dunque, dopo il deliro scoppiato venerdì scorso (15 ottobre ndr), quando ilè diventato obbligatorio sul luogo di lavoro, ora ilprova a illustrarne applicazione e prescrizioni.istruzione per: la comunicazione soffocata dalle polemiche e da una protesta di piazza che ieri, al porto di Trieste, ha visto il giorno più nero. Ma l’esecutivo tira dritto. E oggi nuove Faq delprovano a chiarire alcuni aspetti legati alla certificazione verde, con particolare riferimento a chi ne è sprovvisto. Le nuove Faq, allora, riguardano anchee parrucchieri. Vediamo tutti i casi in cui si applica la carta verde e come., parrucchieri, commercio ...

