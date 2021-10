GLS | il giallo delle consegne dalla sede di Castel di Leva | “Non spediscono”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 19 ottobre 2021) “Indirizzo errato. In attesa di istruzioni dal mittente per eventuale riconsegna”. Èper ledella GLSdidi. Diverse persone hanno segnalato attraverso le recensioni sulla pagina google lo stesso disservizio: quando la compagnia di spedizione prende in carico la consegna di un pacco dal centro in via Ardeatina, 2479, spesso poi non viene recapitato. L’utente allora chiama il call center, che segnala quanto accaduto alladi smistamento. Ma la situazione non si risolve. E l’unica soluzione è recarsi sul posto. Così si innesca un circolo vizioso in cui molti sono rimasti intrappolati. Leggi anche: Green Pass e mascherine: ecco quando l’obbligo sarà tolto GLS, il...