Elezioni, Cacciari: “Impressiona astensione nelle periferie, dove c’è povertà. Si dovrebbe ragionare su questo se ci fosse sale in zucca al governo” (Di martedì 19 ottobre 2021) “Calenda riuscirà a convincere Letta a scaricare il M5s? Ma neanche per sogno. Come si fa a pensare una cosa di questo genere? Una cosa sono le amministrative di Roma, altra cosa sono le Elezioni politiche. Sul piano nazionale o il Pd, direttamente o indirettamente, incamera buona parte dei voti del M5s oppure non c’è pappa“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Radio Radicale dal filosofo Massimo Cacciari, intervistato da Lanfranco Palazzolo sull’esito dei ballottaggi. Cacciari, analizzando il voto a Roma, riconosce il contributo determinante del leader di Azione alla vittoria di Roberto Gualtieri: “Calenda si è comportato bene, è stato indubbiamente quello che ha avuto maggiore successo a Roma e ha dimostrato che, se fosse stato lui il candidato sindaco del Pd, avrebbe probabilmente vinto già ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) “Calenda riuscirà a convincere Letta a scaricare il M5s? Ma neanche per sogno. Come si fa a pensare una cosa digenere? Una cosa sono le amministrative di Roma, altra cosa sono lepolitiche. Sul piano nazionale o il Pd, direttamente o indirettamente, incamera buona parte dei voti del M5s oppure non c’è pappa“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Radio Radicale dal filosofo Massimo, intervistato da Lanfranco Palazzolo sull’esito dei ballottaggi., analizzando il voto a Roma, riconosce il contributo determinante del leader di Azione alla vittoria di Roberto Gualtieri: “Calenda si è comportato bene, è stato indubbiamente quello che ha avuto maggiore successo a Roma e ha dimostrato che, sestato lui il candidato sindaco del Pd, avrebbe probabilmente vinto già ...

