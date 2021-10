È morto Luigi Amicone, fondatore della rivista “Tempi”, vicina a Comunione e Liberazione (Di martedì 19 ottobre 2021) È morto a 65 anni Luigi Amicone, giornalista e scrittore, fondatore della rivista Tempi. Amicone era nato a Milano il 4 ottobre del 1956 e negli anni Settanta aveva aderito al movimento cattolico Comunione e Liberazione. Dal 1980 al 1993 aveva lavorato per Leggi su ilpost (Di martedì 19 ottobre 2021) Èa 65 anni, giornalista e scrittore,era nato a Milano il 4 ottobre del 1956 e negli anni Settanta aveva aderito al movimento cattolico. Dal 1980 al 1993 aveva lavorato per

Advertising

Corriere : Morto Luigi Amicone, tra i fondatori di Cl e di «Tempi»: una vita tra politica e battag... - andreap46674638 : RT @Affaritaliani: Morto Luigi Amicone, ex consigliere FI Nel 1994 fondò il settimanale Tempi - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Morto Luigi Amicone, ex consigliere FI Nel 1994 fondò il settimanale Tempi - lellinara : RT @Affaritaliani: Morto Luigi Amicone, ex consigliere FI Nel 1994 fondò il settimanale Tempi - pasqualetaranti : RT @marioadinolfi: È morto nella notte il mio caro amico Luigi Amicone per un infarto. Volle dedicarmi una copertina di Tempi in cui mi des… -