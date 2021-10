Draghi come l'acqua, riempie il vuoto dei partiti (Di martedì 19 ottobre 2021) In politica, e ovviamente fra chi la politica la osserva e la racconta ossia noi giornalisti, da che mondo e mondo l’attenzione massima viene riservata a chi conquista il potere, al fine di descrivere il modo in cui esso viene esercitato nonché per misurarne e denunciarne eventuali eccessi o abusi. Cosa peraltro sana e fisiologica perché fa parte di quel meccanismo di contrappesi che caratterizzano ogni sistema democratico. Ebbene, di solito la stessa attenzione non viene riposta sul movimento inverso: raramente viene analizzata la dinamica della cessione del potere da uno o più soggetti fino a quel momento legittimati per farlo. Passando dall’astratto al concreto, qui proveremo a raccontare come i partiti italiani abbiano, per necessità o per incapacità, ceduto a Mario Draghi la prerogativa che ne legittima l’esistenza: l’iniziativa ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 19 ottobre 2021) In politica, e ovviamente fra chi la politica la osserva e la racconta ossia noi giornalisti, da che mondo e mondo l’attenzione massima viene riservata a chi conquista il potere, al fine di descrivere il modo in cui esso viene esercitato nonché per misurarne e denunciarne eventuali eccessi o abusi. Cosa peraltro sana e fisiologica perché fa parte di quel meccanismo di contrappesi che caratterizzano ogni sistema democratico. Ebbene, di solito la stessa attenzione non viene riposta sul movimento inverso: raramente viene analizzata la dinamica della cessione del potere da uno o più soggetti fino a quel momento legittimati per farlo. Passando dall’astratto al concreto, qui proveremo a raccontareitaliani abbiano, per necessità o per incapacità, ceduto a Mariola prerogativa che ne legittima l’esistenza: l’iniziativa ...

Advertising

borghi_claudio : Ecco come temevo, nonostante gli sforzi di @mgmaglie il coro (sinistro) è unanime, ha vinto Draghi, hanno perso i s… - LucaBizzarri : Comunque diciamocelo: Draghi è intelligente, ma è capitato in un momento storico di avversari fessi come non se ne sono mai visti. - Ettore_Rosato : “Il grande come-back dell'Italia”: il titolo che il quotidiano tedesco @Welt dedica al nostro Paese sottolineando c… - delvecchiog : Sulla manovra economica i partiti hanno deciso poco o nulla. Non perché Draghi sia un tiranno: lui si comporta un p… - Giandom84354994 : RT @tamamaris: @Giandom84354994 @Tribonacci1 Anch'io. Non riconosco #Mattarella come presidente della Repubblica, né #Draghi come president… -