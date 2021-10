Da Napoli in Africa, sequestrate 70 tonnellate di rifiuti (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Settanta tonnellate di rifiuti pericolosi – costituiti da centinaia tra compressori, condizionatori, macchine per cucine, frigoriferi, monitor e televisori, batterie al piombo e serbatoi di Gpl per auto, pneumatici, motori non bonificati e migliaia di componenti attinenti alla sicurezza dei veicoli – sono stati sequestrati nel Porto di Napoli dall’Ufficio delle Dogane di Napoli 1. Erano diretti in Africa. L’attività di analisi ha consentito di intercettare nello scalo marittimo partenopeo i container, anche grazie all’impiego di sofisticate apparecchiature scanner. Non solo, i controlli sull’effettivo peso dei contenitori ha consentito di accertare un tonnellaggio notevolmente superiore a quello dichiarato, eccedente, i limiti massimi prescritti ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Settantadipericolosi – costituiti da centinaia tra compressori, condizionatori, macchine per cucine, frigoriferi, monitor e televisori, batterie al piombo e serbatoi di Gpl per auto, pneumatici, motori non bonificati e migliaia di componenti attinenti alla sicurezza dei veicoli – sono stati sequestrati nel Porto didall’Ufficio delle Dogane di1. Erano diretti in. L’attività di analisi ha consentito di intercettare nello scalo marittimo partenopeo i container, anche grazie all’impiego di sofisticate apparecchiature scanner. Non solo, i controlli sull’effettivo peso dei contenitori ha consentito di accertare un tonnellaggio notevolmente superiore a quello dichiarato, eccedente, i limiti massimi prescritti ...

Advertising

cronachecampane : Settanta tonnellate di rifiuti pericolosi sono stati sequestrati nel Porto di #Napoli dall'Ufficio delle Dogane di… - anteprima24 : ** Da ##Napoli in #Africa, sequestrate 70 tonnellate di #Rifiuti ** - Ricky24795 : RT @Gianpaolo_5: La Lega sta preparando il terreno per far giocare la Supercoppa Italiana il 5 Gennaio così da rinviare #JuveNapoli del 6 v… - anto_br18 : RT @Gianpaolo_5: La Lega sta preparando il terreno per far giocare la Supercoppa Italiana il 5 Gennaio così da rinviare #JuveNapoli del 6 v… - Gianfranco_juve : @mimmopesce1 @QSVS_Official Non montarti troppo la testa. A breve i tre africani della difesa, centrocampo e attacc… -