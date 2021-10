Chiara Biasi racconta il momento difficile: “Mi sento delusa e avvilita” (Di martedì 19 ottobre 2021) Un lungo post condiviso dall’influencer Chiara Biasi per sfogare la rabbia e la paura provata in uno dei momenti più brutti della sua vita. La notizia era trapelata in pochissimo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 19 ottobre 2021) Un lungo post condiviso dall’influencerper sfogare la rabbia e la paura provata in uno dei momenti più brutti della sua vita. La notizia era trapelata in pochissimo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

