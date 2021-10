"Che cosa ho dovuto subire". Charlene di Monaco, ecco la sua voce: un racconto straziante (Di martedì 19 ottobre 2021) Quasi un anno. Già, Charlene di Monaco si trova in Sudafrica da un lunghissimo lasso di tempo. Come è noto, tutta colpa dell'infezione che la ha colpita nel marzo del 2021. E le sue condizioni di salute continuano a preoccupare l'intero principato di Monaco. Dopo il collasso, tre operazioni, tutte in anestesia totale, e un lungo periodo di silenzio della diretta interessata. Ma ora, Charlene Wittstock, fa sentire la sua voce in un'intervista postata sui suoi profili social. Un colloquio toccante, commuovente, soprattutto quando parla dei figli Jacques e Gabriella, che non vede l'ora di riabbracciare. Già, ha passato tanto, troppo tempo lontana da loro. "Mi mancano moltissimo", spiega Charlene di Monaco riferendosi ai figli. "Sono impaziente di rientrare a casa ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Quasi un anno. Già,disi trova in Sudafrica da un lunghissimo lasso di tempo. Come è noto, tutta colpa dell'infezione che la ha colpita nel marzo del 2021. E le sue condizioni di salute continuano a preoccupare l'intero principato di. Dopo il collasso, tre operazioni, tutte in anestesia totale, e un lungo periodo di silenzio della diretta interessata. Ma ora,Wittstock, fa sentire la suain un'intervista postata sui suoi profili social. Un colloquio toccante, commuovente, soprattutto quando parla dei figli Jacques e Gabriella, che non vede l'ora di riabbracciare. Già, ha passato tanto, troppo tempo lontana da loro. "Mi mancano moltissimo", spiegadiriferendosi ai figli. "Sono impaziente di rientrare a casa ...

Advertising

Giorgiolaporta : Tutta l’Italia si fermi in solidarietà con #Trieste. Cosa c’è di più autoritario e fascista degli #idranti su dei l… - pisto_gol : Orsato doveva essere fermato:non per l’errore- grave per un arbitro internazionale-ma per aver detto a #Cristante “… - borghi_claudio : Dovete imparare a muovervi e combattere anche quando la cosa non vi tocca. Quanti sono i lavoratori dipendenti o st… - Rondo_31 : @Inter L'unica cosa che lega Sneijder è Vecino è il fatto che sono entrambi esseri umani e respirano aria.... - Thaiten84 : RT @byoblu: In diretta da Trieste per raccontare cosa sta succedendo in queste ore drammatiche e concitate. La polizia che spara acqua geli… -

Ultime Notizie dalla rete : Che cosa Scoperta "cavità" nella Via Lattea nascosta da un'illusione cosmica Questa tecnologia aiuta a capire cosa sta succedendo nello spazio e gli scienziati sono convinti che, oltre alla scoperta della " cavità " nella Via Lattea , le visualizzazioni in 3D potranno svelare ...

Francesco Facchinetti e l'aggressione choc di Conor McGregor: ecco come sono andate davvero le cose e cosa succederà ora Nella quale interviene ancora una volta Wilma: 'Alcuni uomini ma tante donne hanno chiesto 'Che cosa sei andata a fare lì? Te la sei cercata'. È come la proverbiale minigonna. 'Ma non sapevi che lui ...

Che cosa è ISO 9001 ImperiaNews.it Il salto di qualità che serve alle reti Il settore automotive è fermo ai box, in attesa dei pezzi di ricambio. Le strozzature del sistema di fornitura globale stanno producendo effetti imprevisti, che mettono in difficoltà la piattaforma No ...

A Milano le lapidi cimiteriali sposano il concetto di design Milano - La morte di una persona cara rappresenta una delle sfide più difficili da affrontare. L'elaborazione e l'accettazione del lutto sono processi lenti e complessi, le cui tempistiche variano da ...

Questa tecnologia aiuta a capiresta succedendo nello spazio e gli scienziati sono convinti, oltre alla scoperta della " cavità " nella Via Lattea , le visualizzazioni in 3D potranno svelare ...Nella quale interviene ancora una volta Wilma: 'Alcuni uomini ma tante donne hanno chiesto 'sei andata a fare lì? Te la sei cercata'. È come la proverbiale minigonna. 'Ma non sapevilui ...Il settore automotive è fermo ai box, in attesa dei pezzi di ricambio. Le strozzature del sistema di fornitura globale stanno producendo effetti imprevisti, che mettono in difficoltà la piattaforma No ...Milano - La morte di una persona cara rappresenta una delle sfide più difficili da affrontare. L'elaborazione e l'accettazione del lutto sono processi lenti e complessi, le cui tempistiche variano da ...