Caso tamponi in casa Lazio: la decisione della Corte federale d'Appello (Di martedì 19 ottobre 2021) La Corte federale d'Appello, riunita a Sezioni Unite, questa mattina, sotto la presidenza di Marco Lipari, ha condannato a 2 mesi di inibizione il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ed a 5 mesi i medici biancocelesti Ivo Pulcini e Fabio Rodia più una sanzione di 50mila euro per il club. La Procura aveva chiesto 10 mesi per Lotito e 11 per i medici. La vicenda tamponi si è dunque conclusa con un maxi sconto di pena. Nel dispositivo pubblicato recentemente, mancano però le motivazioni della sentenza che saranno rese note nelle prossime settimane. Grazie a questa decisione, Lotito potrà tornare consigliere federale e decade il rischio di cancellazione.

