Cagliari uruguaiano nella corsa salvezza

Advertising

Goalist_it : 74’ | #CagliariSampdoria 2??-0?? ?? Gol del Cagliari! #Caceres controlla e calcia. Complice una deviazione,… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari uruguaiano

Corriere dello Sport.it

- Mazzarri ha osato ed è stato ripagato: il tecnico delha puntato, contro ogni previsione, sugli uruguaiani che hanno lasciato la firma sul successo contro la Sampdoria. Godin ha contenuto Quagliarella e Gabbiadini, Caceres ha disputato una ...... non si difende a oltranza e, a tratti, è il migliordella stagione. Ed è un atteggiamento che paga perché al 29' Caceres raddoppia: brutta respinta della difesa, l'salta Candreva ...Curioso dettaglio rivelato oggi da L’Unione Sarda che spiega come il Cagliari sia riuscito ad avere i sudamericani con un giorno d’anticipo VOLO. La presenza di Caceres, Godin, Nandez e Pereiro contro ...Martin Caceres è stato il vero protagonista del Cagliari nella sfida contro la Sampdoria: per lui la migliore prestazione in rossoblù La firma del 2-0 nello scontro di domenica tra Cagliari e Sampdori ...