BIANCA GUACCERO | DOPO IL COVID HO VUOTI DI MEMORIA FINO ALL’ULTIMO BATTITO? UN RUOLO SUDATO

(Di martedì 19 ottobre 2021) Splendida come sempre a Detto Fatto, il grande ritorno alla fiction con(“un grande regalo, era dal 2017 che non recitavo in una fiction e mi mancava molto”) ma c’è qualcos’altro chesvela in un’intesa intervista a DiPiù Tv. Lo scorso aprile ha preso ile a distanza di sei mesi ha ancora alcuni postumi della malattia. Dichiarazioni importanti e un ulteriore invito a vaccinarsi.“Quello di Rosa è unche mi sono sudata. Per ottenere questa parte, infatti, ho sostenuto un provino che è durato ben tre ore e mezza. E, visto che eravamo nel pieno della pandemia, ho dovuto farlo a distanza, tramite il telefono cellulare. È stata dura ma ne è valsa la ...

... lunedì 18 ottobre, nello spazio dedicato alla tv di Jonathan Kashanian sono stati ospiti Massimo Bernardini, conduttore di Tv Talk, e Rossella Erra presenza fissa nel programma dima ...Collabora negli stessi anni in spettacoli affiancando Loretta Goggi ,. Nel 2012 vola oltreoceano in Arabia Esaudita con la 'la Carmen' presso Royal Opera House di Muscat. In ...Bianca Guaccero, confessione privata: "Ho i postumi del Covid con vuoti di memoria" Bianca Guaccero è la padrona di casa di Detto Fatto, trasmissione di ...Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti il gran finale di Fino all'ultimo battito, prevista per giovedì 28 ottobre in prime time dalle 21:30 circa su Rai 1, rivelano che per Davide la situazione s ...