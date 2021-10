Bari, donna 52enne fugge dal supermercato con la merce rubata e tenta di investire un carabiniere (Di martedì 19 ottobre 2021) I carabinieri di Castellana Grotte hanno arrestato una donna di 52 anni, originaria di Bari, con l’accusa di rapina impropria e resistenza a Pubblico ufficiale. All’interno di un supermercato locale due donne hanno caricato diversi carrelli della spesa. Poi hanno preso la via della fuga attraverso una porta antipanico laterale. Mentre ancora erano intente a sistemare tutta la merce rubata all’interno di un’autovettura, un dipendente del supermercato ha cercato di bloccarle. A quel punto la situazione è degenerata. Bari, la fuga in auto a tutta velocità Una delle due è riuscita a fuggire a piedi. La seconda, invece, ha iniziato a strattare l’uomo, riuscendo a entrare in auto. Così a tutta velocità è andata via. Però, per sua sfortuna,una pattuglia dei carabinieri l’ha ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 19 ottobre 2021) I carabinieri di Castellana Grotte hanno arrestato unadi 52 anni, originaria di, con l’accusa di rapina impropria e resistenza a Pubblico ufficiale. All’interno di unlocale due donne hanno caricato diversi carrelli della spesa. Poi hanno preso la via della fuga attraverso una porta antipanico laterale. Mentre ancora erano intente a sistemare tutta laall’interno di un’autovettura, un dipendente delha cercato di bloccarle. A quel punto la situazione è degenerata., la fuga in auto a tutta velocità Una delle due è riuscita a fuggire a piedi. La seconda, invece, ha iniziato a strattare l’uomo, riuscendo a entrare in auto. Così a tutta velocità è andata via. Però, per sua sfortuna,una pattuglia dei carabinieri l’ha ...

Advertising

PugliaStream : Castellana Grotte, donna ruba in un market e nella fuga tenta di investire un carabiniere - corrmezzogiorno : #Bari Castellana Grotte, donna ruba in un market e nella fuga tenta di investire un car... - fantasycamsex : Ciao sono Beatrice #donna di #Bari di 43 anni. Sono un'ex #modella #italorussa e cerco un #uomo per una #convivenza… - nicolas_di_bari : RT @peoplepubit: Una donna di 91 anni, espulsa a 8 dalla scuola, deportata a 13, presa di mira oggi da un palco, senza ragione, senza vergo… - enzo_sicilia : RT @DavidPuente: Con questo mi fermo -