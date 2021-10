WhatsApp a tutta privacy | ecco le nuove ed efficaci funzione per la nostra salvaguardia

Leggi su computermagazine

(Di lunedì 18 ottobre 2021)è a lavoro per fornirefunzionalità legate allache WABetainfo ha scoperto: forse finalmente saremo al salvo dagli sguardi indiscreti.(Adobe Stock)Vuoi o non vuoi è questa app ad essere sempre al centro dell’occhio del ciclone. Questo accade perché è quella più scaricata e utilizzata al mondo, da circa 3 miliardi di persone. Le viene richiesto di funzionare bene, di garantire tutte le funzioni di cui oramai non possiamo fare più a meno e ovviamente anche di garantire che i nostri dati vengano salvaguardati. Così gli sviluppatori sono sempre al lavoro per limare bug e aggiungerefunzioni che vengono più o meno tenute nascoste, fino a che ovviamente non arriva qualche leaker a mostrarle a tutti. Questo è il caso di quanto scoperto da WABetainfo, ...