Vaia Spallanzani conferma | ' Curva in discesa solo grazie a vaccino e Green pass'

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Per continuare a ribadire quanto siano scellerate e prive di senso le manifestazioni no - vax e no -ci affidiamo di nuovo alla scienza. "Abbiamo una quarantina di ricoveri Covid in area medica e ...

Advertising

CosenzaChannel : Il direttore sanitario dello #Spallanzani: 'La strada giusta da seguire è quella della gradualità' - globalistIT : - lucioulian : RT @sole24ore: ?? #Coronavirus: #vaccini, parzialmente protetto il 78% della popolazione italiana (bambini compresi) - VivaCapena : RT @sole24ore: ?? #Coronavirus: #vaccini, parzialmente protetto il 78% della popolazione italiana (bambini compresi) - sole24ore : ?? #Coronavirus: #vaccini, parzialmente protetto il 78% della popolazione italiana (bambini compresi)… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaia Spallanzani

Adnkronos

Un quadro decisamente rassicurante, quello dipinto in un'intervista al Giornale da Francesco, direttore sanitario dell'Istituto Nazionale Malattie Infettivedi Roma, il cui merito va ...E' un quadro decisamente ottimistico quello dipinto da Francesco, direttore sanitario dell'Istituto Nazionale Malattie Infettivedi Roma . Intervistato stamane dai microfoni del quotidiano Il Giornale,ha fatto un paragone fra i numeri dell'...Sono stati i residenti a chiamare ieri notte il 112. Vandali, nella notte appena trascorsa (tra domenica 17 ottobre e oggi) hanno tagliato le gomme e danneggiato almeno 13 auto che erano parcheggiate ..."Abbiamo una quarantina di ricoveri Covid in area medica e 7 in intensiva. L’anno scorso erano il doppio e i dati erano in crescita mentre ora la curva vira decisamente in discesa. E i malati Covid in ...