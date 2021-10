ULTIM’ORA | sospiro di sollievo per Zaniolo | gli esiti degli esami e i tempi di recupero

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Nicolòsi è infortunato ieri sera contro la Juve, già nella notte si è sottoposto aglial ginocchio. Glihanno dato esito negativo e non hanno riscontrato lesioni legamentose del ginocchio sinistro operato un anno fa. Escluse lesioni, quindi, e nessun problema ai legamenti. Nicolonei prossimi giorni farà terapie e salterà la Conference League. È in dubbio per la prossima gara di Serie A contro il Napoli, ma ci prova. Un beldiin casa Roma. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.