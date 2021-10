Traffico Roma del 18-10-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 18 ottobre 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascoltoin coda in entrata in città sulla Flaminia all’altezza del ponte del raccordo anulare dove ci sono dei lavoriinvece su via Portuense per lavori all’altezza di Vicolo Clementi chiusa per lavori stasera tra le 22 e le 6 la galleria Giovanni XXIII in direzione dello Stadio Olimpico per lavori di potatura e invece da oggi sino al prossimo 20 ottobre sarà vietato il transito dalle 18 alle 7 ad eccezione dei mezzi Atac in piazza delle 5 giornate da Ponte Matteotti a via Fornovo ed in viale delle Milizie a via Lepanto e via Fornovo sarà chiusa anche la pista ciclabile cambiamenti per la circolazione nell’area circostante attenzione alla segnaletica sul posto è sempre questa sera sarà chiusa per lavori anche la via Flaminia tra Prima porta e Malborghetto ...