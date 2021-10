Tagli capelli corti inverno 2022: il taglio a scodella tra storia e glamour (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tagli capelli corti inverno 2022: il Taglio a scodella tra storia e glamour! Il Taglio storico che ha accompagnato importanti batTaglie femministe, torna a percorrere le passerelle delle sfilate più importanti. Da Dior a Givenchy. Lo indossano le modelle e lo accompagnano con make up bold e stravaganti dello sguardo. Sguardi consapevoli e ruggenti, simbolo, insieme al bowl cut, di nuove donne. Sicure, affascinanti e combattenti. Del resto, il Taglio a scodella, chiamato anche Taglio boule o bowl cut, è il Taglio corto amato da Mary Quant. Insieme a lui e alla sua mini gonna, la modella inglese sovvertì la cultura estetica ... Leggi su amica (Di lunedì 18 ottobre 2021): ilo atra! Ilo storico che ha accompagnato importanti bate femministe, torna a percorrere le passerelle delle sfilate più importanti. Da Dior a Givenchy. Lo indossano le modelle e lo accompagnano con make up bold e stravaganti dello sguardo. Sguardi consapevoli e ruggenti, simbolo, insieme al bowl cut, di nuove donne. Sicure, affascinanti e combattenti. Del resto, ilo a, chiamato ancheo boule o bowl cut, è ilo corto amato da Mary Quant. Insieme a lui e alla sua mini gonna, la modella inglese sovvertì la cultura estetica ...

Advertising

lillydessi : Un'idea per la testa: la curtain bang per i tagli medi - Vanity Fair Italia - BotElenoire : poi c'era quella che piangeva sempre per i capelli perché le facevano sempre dei tagli di merda - sacchiflavio : @redcatontheroof Credo, se fossi in lei di mantenere quei splendidi capelli, non li tagli, sarebbe un peccato nel n… - adriana_spink : I capelli corti, seppur particolari e forse un pò impegnativi rappresentano un trend: ecco i tagli più apprezzati e… - BimbiDiDarboe : Quando ti tagli i capelli e sei al liceo, quindi sono schiaffoni sul collo -