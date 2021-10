Stellantis e LG Energy Solution insieme per produrre batterie in Nord America (Di lunedì 18 ottobre 2021) Si intensifica la collaborazione tra i vari attori dell’automotive sul versante dell’elettrico. E’ infatti di oggi la firma sul memorandum of understanding tra Stellantis e LG Energy Solution per la nascita di una joint venture tra le due aziende, che darà nuovo impulso alla produzione di celle e batterie per il mercato Nord Americano. Nella pratica, questo accordo permetterà la costruzione di una nuova fabbrica (la cui ubicazione ancora non è stata resa nota) per la creazione di accumulatori che abbia una capacità annuale di 40 gigawattora e possa diventare operativa nel 2024 (i lavori inizieranno nel 2022). Ma che soprattutto rifornisca gli impianti di assemblaggio di Stellantis situati negli Usa, in Canada e in Messico, contribuendo a far lievitare le vendite di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Si intensifica la collaborazione tra i vari attori dell’automotive sul versante dell’elettrico. E’ infatti di oggi la firma sul memorandum of understanding trae LGper la nascita di una joint venture tra le due aziende, che darà nuovo impulso alla produzione di celle eper il mercatono. Nella pratica, questo accordo permetterà la costruzione di una nuova fabbrica (la cui ubicazione ancora non è stata resa nota) per la creazione di accumulatori che abbia una capacità annuale di 40 gigawattora e possa diventare operativa nel 2024 (i lavori inizieranno nel 2022). Ma che soprattutto rifornisca gli impianti di assemblaggio disituati negli Usa, in Canada e in Messico, contribuendo a far lievitare le vendite di ...

