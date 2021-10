Sorprese e conferme del voto iracheno (Di lunedì 18 ottobre 2021) Alle elezioni del 10 ottobre il movimento del leader sciita Moqtada al Sadr è cresciuto mentre le formazioni vicine all’Iran hanno perso molti consensi e chiesto un riconteggio. Le conseguenze del voto non sono scontate. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 18 ottobre 2021) Alle elezioni del 10 ottobre il movimento del leader sciita Moqtada al Sadr è cresciuto mentre le formazioni vicine all’Iran hanno perso molti consensi e chiesto un riconteggio. Le conseguenze delnon sono scontate. Leggi

Sorprese e conferme del voto iracheno - Zuhair al Jezairy Internazionale Sorprese e conferme del voto iracheno Alle elezioni del 10 ottobre il movimento del leader sciita Moqtada al Sadr è cresciuto mentre le formazioni vicine all’Iran hanno perso molti consensi e chiesto un riconteggio. Le conseguenze del vot ...

