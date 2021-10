Skriniar | «Sappiamo cosa significa la Champions per l' Inter»

(Di lunedì 18 ottobre 2021) “Non serviva un confronto perché anche quelli nuovi sanno che invogliamo andare avanti perché negli anni precedenti non è stato così.tuttigiocare nell’laper l’e per i tifosi. Vogliamo andare avanti e siamo concentrati sulla partita di domani”. Così il difensore dell’, Milan, alla vigilia del match diLeague contro i moldavi dello Sheriff. “Stiamo subendo tanti gol. Dobbiamo trovare quell’equilibrio in attacco e difesa perché quando non prendi gol c’è più probabilità di vincere le partite. Se subiamo tanto non siamo contenti e da questo punto di vista dobbiamo migliorare”, ha ...

Milan Skriniar, difensore dell'Inter, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Sheriff: "Secondo me non serviva, sappiamo tutti cosa significa giocare per l'Inter. Subiamo troppi gol? Dobbiamo trovare il giusto equilibrio" MILANO (ITALPRESS) - "Vogliamo andare avanti dopo che negli ultimi anni non ci siamo riusciti. Vigilia di Champions League per l'Inter di Simone Inzaghi, che domani si gioca una fetta importante di qualificazione agli ottavi di finale. In conferenza stampa, al fianco del tecnico nerazzurro, ha parlato Milan Skriniar.