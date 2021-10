Simona Molinari e il felice naufragio lontano dalla sua e nostra comfort zone

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 18 ottobre 2021) In balia dell’apatia. Se dovessi racchiudere in una sola singola frase l’essenza dei miei ultimi diciannove mesi, e sapete bene quanto fare utilizzo della sintesi mi risulti innaturale, potrei usare l’incipit di questo pezzo: in balia dell’apatia. Sembra quasi il titolo di una bossanova, e vedrete che, almeno a livello di immaginario, la bossanova ha qualcosa a che fare con quel che andrò a raccontare. Il fatto è che il trovarmi di colpo, io come chiunque altro, rinchiuso dentro le mura di casa, nel mio caso in buona compagnia con una famiglia numerosa, in assenza di rapporti tossici, va detto, ha contribuito a far sì che iniziassi letteralmente e metaforicamente a costruire una tana, quella dell’omonima sindrome, tirata in ballo spesso a sproposito, specie nel primo lock down, rendendo questi nuovi ritmi, lenti e ripetitivi, esattamente tutto l’opposto di quello cui ero per vocazione ...