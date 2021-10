Sì | la Cina ipersonica è un problema Parola di generale

Leggi su formiche

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Dopo un periodo di calma piatta seguito alle denunce dei primi trattati sull’uso militare dello Spazio, da qualche tempo gli sviluppi nel settore missilistico ricominciano a popolare le cronache. Non riescono certo a relegare in secondo piano la vivacità dei problemi che caratterizzano in questo periodo autunnale le relazioni internazionali, ma di quando in quando si affacciano con prepotenza in uno spazio di cronaca che ravviva l’attenzione sugli oggetti che, sempre più numerosi, popolano non solo lo spazio lontano, ma anche le basse orbite. Poi verrà la primavera, e con le pulizie di casa (anche sotto il tappeto) vedremo cosa resterà di questi improvvisi clamori. E’ il caso del test del missile ipersonico cinese, la cui avventura, lanciata dal Financial Times e ripresa con commenti dal Corriere della Sera, ha fatto grande scalpore negli ambienti specializzati, “stupendo” gli addetti ...