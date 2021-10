Revisione codice della strada, obbligo di cinture a bordo degli scuolabus. Emendamento Forza Italia (Di lunedì 18 ottobre 2021) Si lavora alla Revisione del codice della strada. Da domani, martedì 19 ottobre, le Commissioni Ambiente e Trasporti della Camera inizieranno ad esaminare gli emendamenti al testo arrivati dai partiti, che hanno già segnalato le loro proposte prioritarie. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 18 ottobre 2021) Si lavora alladel. Da domani, martedì 19 ottobre, le Commissioni Ambiente e TrasportiCamera inizieranno ad esaminare gli emendamenti al testo arrivati dai partiti, che hanno già segnalato le loro proposte prioritarie. L'articolo .

