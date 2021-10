Positivo all’alcol test nel 2009 finisce in carcere 12 anni dopo. Non aveva pagato l’avvocato (Di lunedì 18 ottobre 2021) Milano, 18 ott — Dodici anni fa la polizia lo aveva fermato mentre era alla guida del proprio veicolo ed era risultato Positivo all’alcol test: oggi, per una dimenticanza del proprio avvocato, si sono aperte le porte del carcere per un uomo di 54 anni di Giussano, in Brianza. Positivo all’alcol test, finisce in carcere 12 anni dopo L’assurda vicenda parte da un controllo eseguito nel 2009 a Carate Brianza, per poi riemergere, lo scorso sabato sera, in un bar di Giussano (provincia di Monza e Brianza) dove i carabinieri stavano eseguendo alcuni controlli. Proprio lì i militari dell’Arma hanno notificato all’incredulo 54enne il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 18 ottobre 2021) Milano, 18 ott — Dodicifa la polizia lofermato mentre era alla guida del proprio veicolo ed era risultato: oggi, per una dimenticanza del proprio avvocato, si sono aperte le porte delper un uomo di 54di Giussano, in Brianza.in12L’assurda vicenda parte da un controllo eseguito nela Carate Brianza, per poi riemergere, lo scorso sabato sera, in un bar di Giussano (provincia di Monza e Brianza) dove i carabinieri stavano eseguendo alcuni controlli. Proprio lì i militari dell’Arma hanno notificato all’incredulo 54enne il ...

