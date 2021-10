Porto di Trieste | atteso sgombero | i no green pass pronti alla resistenza passiva

Advertising

heather_parisi : 'Ogni lavoratore del porto di Trieste farà la sua scelta libera. Se 800 portuali sono fuori vuol dire che dentro ce… - sebmes : Enrico Montesano è andato al porto di Trieste per schierarsi al fianco dei portuali No Green Pass. Direi che a que… - MediasetTgcom24 : Trieste, presidente porto: 'Situazione non si può più tollerare' #trieste - cuoreitaliano7 : RT @MarcoBertoli60: Porto di Trieste mezz'ora fa. Forza muli mai molar....grazie - babyspettri : RT @alessiopadella: @barbarab1974 18.10.2021…Porto di Trieste ore 6.10 #trieste #portoditrieste #portuali @fdragoni @FmMosca https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Porto Trieste

... ma i cittadini sono chiamati a scegliere anche a, Benevento, Caserta, Cosenza, Isernia, ... Valido anche il passaporto, la patente, il libretto della pensione e ild'armi. Non sarà ...AGI - È previsto per le 8 l'arrivo delle forze dell'ordine al varco 4 deldiper sgomberare il presidio no pass . Ci sono circa 300 persone, alcuni delle quali hanno trascorso qui la notte, al molo. Tra queste una quindicina di portuali in pettorina gialla e ...GENOVA. Un centinaio di persone tra portuali e No green pass sta presidiando il varco portuale San Benigno di Genova per protestare contro l’obbligo di certificato verde scattato il 15 ottobre su tutt ...Nuova giornata di mobilitazione e protesta al Varco 4 del Porto di Trieste per i contras del green pass. Quarto giorno di presidio in Campi Elisi. All'alba in loco c'erano alcune centinaia di persone, ...