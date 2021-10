Polemica per una presunta censura avvenuta ad Amici: la produzione non ci sta e pubblica un comunicato (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nei giorni scorsi è sorta una Polemica, ripresa da diverse testate, che ha coinvolto il noto talent show Amici di Maria De Filippi. Il programma sarebbe stato accusato di aver censurato il brano Malafemmena di Totò: l’esibizione infatti è stata portata in scena senza le strofe in cui viene pronunciata la parola che dà il titolo alla canzone. A parlarne è Gianni Valentino, curatore del progetto Totò Poetry Culture, che ha dichiarato Ad Amici si svolge la sfida nella categoria “Ballo” e usano Malafemmena di Totò (eseguita da Roberto Murolo) quale colonna sonora. Con un rarissimo, irripetibile, tocco di classe: il titolo della canzone viene magicamente censurato. Due volte. È troppo scandaloso? Per esigenze di “pulizia televisiva”, storpio una canzone eseguita da centinaia di interpreti e che ... Leggi su trashblog (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nei giorni scorsi è sorta una, ripresa da diverse testate, che ha coinvolto il noto talent showdi Maria De Filippi. Il programma sarebbe stato accusato di averto il brano Malafemmena di Totò: l’esibizione infatti è stata portata in scena senza le strofe in cui viene pronunciata la parola che dà il titolo alla canzone. A parlarne è Gianni Valentino, curatore del progetto Totò Poetry Culture, che ha dichiarato Adsi svolge la sfida nella categoria “Ballo” e usano Malafemmena di Totò (eseguita da Roberto Murolo) quale colonna sonora. Con un rarissimo, irripetibile, tocco di classe: il titolo della canzone viene magicamenteto. Due volte. È troppo scandaloso? Per esigenze di “pulizia televisiva”, storpio una canzone eseguita da centinaia di interpreti e che ...

