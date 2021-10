Più flessibilità, meno Fornero. La ricetta anti-scalone di Damiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tutto per evitare il burrone. O meglio, lo scalone. Il fronte delle pensioni si scalda ancora, quando mancano due mesi o poco più alla scadenza naturale di Quota 100. Senza una misura che possa colmare il buco lasciato dal meccanismo di uscita anticipata dal lavoro voluto dalla Lega, il prossimo anno l’età pensionabile salirà in un colpo solo da 62 a 67 anni, tornando ai dettami della vecchia legge Fornero. Addio, dunque, flessibilità in uscita, visto sul campo rimarrebbe solo l’Ape social, misura però riservata solo a determinate categorie del lavoro. Per fortuna sul tavolo, pronte per entrare nella manovra (appena spedita a Bruxelles) una volta all’esame del parlamento, ci sono almeno un paio di proposte e tutte con lo stesso canovaccio di Quota 100: consentire l’uscita anticipata ... Leggi su formiche (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tutto per evitare il burrone. O meglio, lo. Il fronte delle pensioni si scalda ancora, quando mancano due mesi o poco più alla scadenza naturale di Quota 100. Senza una misura che possa colmare il buco lasciato dal meccanismo di uscitacipata dal lavoro voluto dalla Lega, il prossimo anno l’età pensionabile salirà in un colpo solo da 62 a 67 anni, tornando ai dettami della vecchia legge. Addio, dunque,in uscita, visto sul campo rimarrebbe solo l’Ape social, misura però riservata solo a determinate categorie del lavoro. Per fortuna sul tavolo, pronte per entrare nella manovra (appena spedita a Bruxelles) una volta all’esame del parlamento, ci sono alun paio di proposte e tutte con lo stesso canovaccio di Quota 100: consentire l’uscitacipata ...

